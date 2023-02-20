智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加，幾乎已進入全民監督時代，嘉義縣警察局統計，2022年受理民眾檢舉交通違規共計3萬9591件，經查證屬實舉發3萬3811件，又以民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、太保市和朴子市為舉發熱點，而檢舉前3大違規態樣分別為「變換車道或轉彎未使用方向燈」8562件，「駛入來車道(逆向行駛)」3918件和「闖紅燈」3544件。

嘉義縣警察局交通警察隊指出，近幾年嘉縣民眾舉發交通違規案件數平均2至3萬件，但行車紀錄器普及，加上汽車機數量愈來愈多，即使檢舉項目已修法限縮，但民眾檢舉案有增無減。

交通警察隊說，雖縣內各鄉鎮市都有受理民眾檢舉案件，特別將前5大檢舉鄉鎮熱區和項目公布，提醒民眾留意。人口數最多的民雄鄉主要違規項目是未依規定使用方向燈、駛入來車道(逆向行駛)、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示、爭道行駛（駛出邊線、跨越兩車道）、違規超車和闖紅燈（含紅燈右轉）。

水上鄉為未依規定使用方向燈、闖紅燈（含紅燈右轉）、違規超車。中埔鄉為依規定使用方向燈、闖紅燈（含紅燈右轉）、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示。太保市前3名為未依規定使用方向燈、闖紅燈（含紅燈右轉）、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示。朴子市前3名未依規定使用方向燈、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示和闖紅燈（含紅燈右轉）。

交通隊提醒，民眾交通違規檢舉係屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法必須受理並核實舉發，政府雖已2022年4月30日起施行新修正條文，將民眾可檢舉的違規態樣限縮至46種，但受理舉發件數仍居高不下，警方提醒民眾開車上路要隨時注意遵守交通規則，以免成為檢舉鏡頭裡的主角，造成荷包大失血。