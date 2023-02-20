日本4頭大貓熊將於本周返回大陸，粉絲在近日為牠們送別，特別是2017年在日本出生、東京上野動物園的雌性大貓熊「香香」，更需要抽籤才能看她最後一眼。與此同時，日本和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」所飼養的大貓熊「永明」22日也將和雙胞胎女兒一起返回故鄉。

共同社報導，大批粉絲19日湧入東京上野動物園，向21日即將啟程返回大陸的香香依依惜別。這是她最後一天與公眾見面。最多2600個參觀名額通過事先抽籤決定，申請最後時段的中籤倍率達70倍。

香香於2017年6月出生，父親是「力力」，母親是「真真」，她是上野動物園第一隻自然繁殖順利成長的貓熊。香香於同年12月首次對公眾亮相，是上野近29年來首次誕生貓熊寶寶，上一次是大貓熊「悠悠」。

由於父母是大陸出借的，故而子女的所有權也屬於大陸。香香原定2020年底返回大陸，因新冠疫情4次延期。此次回國後將在四川省的大貓熊保護研究中心尋找伴侶繁衍後代。

和歌山縣的大貓熊永明今年30歲，據冒險世界稱，這相當於人類約90歲。他在1994年從大陸來到冒險世界，並誕下16個孩子。為了大貓熊的保護與繁育相關研究，永明將與8歲的雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」一起從關西機場返回大陸。冒險世界計畫21日下午面向遊客，為大貓熊父女舉行餞行活動。