侯友宜與賓客一同用鏟子鏟土，宣告工程正式動工。（呂健豪攝）

新北市泰山義學市民活動中心今（20）日舉辦開工動土典禮，預計明年7月下旬完工，除了提供市民活動空間外，該大樓未來還有社福中心、身心障礙小作所及日照中心，新北市長侯友宜表示，這個活動中心以讓市民能夠活動以及照顧弱勢族群為主，希望完工後，讓當地的民眾可以來使用，讓社會更祥和。

原本的義學市民活動中心因氯離子含量過高、建物老舊及空間不敷使用，經評估補強改善效益有限，採原地拆除重建，但因原物料上漲的因素，期間歷經多次流標，最後終於順利於標，並於今天舉辦開工動土典，市長侯友宜也親自出席，他感謝所有人的努力克服了缺工缺料的困難，讓工程順利動工。

侯友宜說，泰山義學地區可以說是北台灣首學的地方，帶動當地學子的學習風氣，所以這次的市民活動中心重建，以「讀冊」為最主要的意象，未來完工後會在一樓設置設置社福中心，二樓為身心障礙小作所，三樓則是日照中心，四樓為市民活動中心，除了提供市民活動空間外，也兼具照顧弱勢族群的功能。

民政局長柯慶忠表示，該案基地面積共828平方公尺、總樓地板面積為2705平方公尺，為地下1層、地上5層的建築，拆除重建總經費約1億6656萬元，其中內政部補助900萬元，預計113年下半年完工。

泰山區長鄭淑敏指出，義學市民活動中心完工後，透過社會福利服務中心、身心障礙者小作及日照（公共托老）中心的設置，照顧在地弱勢民眾，健全區域社會福利，活動中心並可提供居民寬敞的社交空間，與舉辦活動或不同主題展演之場域，增進居民情誼，提升泰山區整體人文環境。