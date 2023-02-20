TATUM FROM THE LOGO.



He has 17 PTS in Q3, 31 PTS total 🔥#NBAAllStar | Live on TNT pic.twitter.com/cKBS8zfHDG — NBA (@NBA) February 20, 2023

20日在鹽湖城舉行的NBA明星賽，塞爾提克前鋒塔圖成為場上最閃耀的球星，因為他全場30投21中，含三分球18投10中，攻下打破明星賽紀錄(原本明星賽單場得分紀錄是2021年安東尼戴維斯創下的52分)的55分，另有10籃板、6助攻，帶領「字母隊」終場184比175擊退「詹皇隊」，塔圖獲選明星賽MVP與他夢寐以求的科比布萊恩獎盃，也讓詹姆斯嘗到組隊首敗。

由於手傷影響，阿提托康波先發只打20秒，且完成雙手扣籃就告退場，詹姆斯也隨即表演自己把球拋向籃板反彈空接扣籃，接下來兩隊幾乎毫不設防，打完首節，雙方打成46比46平手，字母隊以塔圖13分最高，詹皇隊則是厄文11分。

來到次節分數歸零，除了詹姆斯很快就把自己得分突破兩位數，塔圖、米契爾與厄文也持續累積自己得分，字母隊這節最後以53比46領先，也搶下10萬美元獎金，總分99比92領先，兩隊得分最高球星仍是塔圖(17分)與厄文(18分)。

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中場休息時間聯盟特別替詹姆斯舉辦歷史得分王表揚儀式，在賈霸、卡爾馬龍(歷史得分排行榜第2、3名)兩位退役球星現身見證，好友韋德引言下，詹姆斯緩緩從舞台中出現，卻因他上半場撞傷手指提前退場，只留下13分、4助攻數據。

第3節分數再歸零，米契爾與塔圖接連投進三分外線，塔圖、米契爾與恩比德等人得分很快突破30，但利拉德也飆進中線超大號三分球，打完第3節，字母隊59比49領先，總分也以158比141領先，塔圖此節進帳27分，已拿44分。

由於今年仍採前3節得分領先球隊分數加上紀念布萊恩的24分賽制，所以贏球目標是182分，塔圖與米契爾包辦字母隊末節前16分，塔圖更靠兩罰中1拿到個人第53分，打破全明星賽得分最高紀錄，比賽最後一球交給利拉德投進三分球結束。