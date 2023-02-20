明（21日）農曆2月2日是土地公的生日，也第一個「頭牙」日，不少民眾都會在這天拜土地公來補財庫祈求好運，命理師谷帥臻在《旺好運》風水專欄分享旺財5步驟，包括祭拜供品、唸誦祈福疏文、做公益、求財水、供奉財水等，其中土地公生當天可捐贈一些物品或金錢給貧苦家庭和急難救助等單位，就能旺財一整年。

1、 祭拜供品：

祭拜土地公時可準備花、壽桃、壽麵、啤酒、花生、土地公金、銅板168元，並準備2個空瓶來裝土地公廟的自來水。

2、唸誦祈福疏文：

祭拜土地公最佳時辰為早上7至9點，備好供品後可唸誦祈福疏文，就能旺財一整年。

3、 做公益：

土地公生當天可捐贈一些物品或金錢給貧苦家庭、認養或急難救助等單位來做公益，也有助旺財。

4、 求取財水：

當燒香過一半，請土地公賜財水，擲出聖杯後即可燒金紙，若出現「蓋杯」可重新向土地公說清楚或加碼還願內容，直到下個聖杯出現。另外銅板168元與財水過主爐香火後即可帶回家。

5、 供奉財水：

可將土地公廟過完香火168元銅板放置於瓷碗內，接著倒入財水八分滿後，放置正財位南方或偏財西方，就能獲得財神爺眷顧。