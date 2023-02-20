前職棒選手陳致遠的老婆林秀琴過年期間因膽囊結石發炎卡在膽管裡而緊急動刀，術後她首度錄中天YT頻道節目《健康點點名》分享這段驚險過程，她透露原以為只是胃痛，吃了胃藥來暫緩不適，沒想到越來越嚴重，整個從胃痛到腹部，在老公陳致遠的堅持下，她只好掛急診。

因身體出狀況，林秀琴過年只能在醫院待著，又逢疫情期間，朋友想到醫院探望都沒辦法，「那時候一天打五包抗生素，打到手都有針孔，一個禮拜幾乎禁食六天，連水都不能喝，我隔壁的病人，每天都在吃東西，半夜還有宵夜，偶爾飄過來的泡麵味！當下不禁覺得，我的人生怎麼會痛到這樣！」住院一週後，原想出院，但嘗試進食後，卻全身不舒服狂嘔，醫生見狀立刻再安排檢查，結果發現膽囊結石發炎卡在膽管中，必須立刻開刀。

住院期間，女兒也到病房陪伴，還不忘安慰她等休養之後，就可以愛吃什麼吃什麼，趁這時候剛好可以減肥，這話讓林秀琴哭笑不得，但她了解女兒是用自己的方式來表達對她的愛。當初進手術房時，林秀琴其實很緊張，因為自己有幽閉恐懼症，進手術房前一直叮嚀老公跟女兒，手術結束後我張開眼睛第一眼就是要看到你們，父女檔也一路暖心陪伴，讓林秀琴很感動，「還好，他們都有做到」。

林秀琴透露自己其實很少生病，「目前為止只有過三個手術，一次開盲腸，一次生小孩時，再來就是膽囊切除。」經歷這次，林秀琴開始正視健康的重要性，不僅懂得忌口，也減少晚上的各種聚會，她更打趣形容：「現在我電話可能只剩鬧鐘的功能了。」更多精彩內容都在定中天《健康我＋1》YT頻道：https://reurl.cc/V83RZA