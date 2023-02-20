雖然今天台積電(2330)、股王信驊(5274)跟著美國費城半導體指數重挫逆勢下跌，但創意(3443)衝上千元大關，愛普*(6531)、世芯-KY(3661)、矽力-KY(6415)同步走高，聯電(2303)、聯發科(2454)及股后大立光(3008)也守穩紅盤之上，中小型股富致(6642)、虎門科技(6791)、紅木-KY(8426)、融程電(3416)、倍力資訊(6874)、山林水(8473)、勝品(6556)、聯嘉(6288)及淳紳(4529)盤中股價強攻漲停板，帶動台股指數開低走高，盤中指數一度攻抵上15553.81點，截至11點35分為止，加權股價指數約15556.93點，上漲77.23點，成交量約為1390.63億元；OTC指數為204.1點，上漲1.5點，成交量為518.18億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲1.88%，其次是光電類股及電線電纜類股，分別上漲1.82%及1.3%，表現較差者為觀光類股、其他電子類股及其他類股，其中觀光類股下跌0.62%，其他電子類股下跌0.14%，其他類股上漲0.06%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股、上漲3.17%，表現最差為文創類股、下跌1.01%。

就技術面來看，漲多的美股面臨通膨居高不下、聯準會恐加大升息力道陰霾拉回，上周台股也因巴菲特大賣台積電ADR持股及美股拉回而跟著走弱，上周五加權股價指數以15479.7點作收，累計一周下跌106.95點，跌幅約0.69%，連兩周收黑，成交量則因台股漲幅已大，追價意願不足，日均量為2036.2億元，以中小型股為主的櫃買市場相對強勢；OTC收盤指數為202.6點，累計一周上漲2.18點，漲幅約1.09%，周K連4紅，日均量也放大至632.42億元；今天台股未受上周五美股拉回影響，指數止跌反彈；上周台股因巴菲特第4季大賣台積電，造成台股跌破短均線，不過春節後台股一躍而過15000點，形成跳空缺口，此缺口中短線具有強力支撐，台股本周最可能繼續盤整，拉回到接近跳空缺口可部分進場，區間操作。

分析師表示，上周全球金融市場有明顯調整，因為美國通膨問題又成為市場焦點，在非農就業、PPI與零售銷售等數據陸續公布後，大家發現美國經濟表現強勁，FED升息的動作降溫有限，2023年第1季就可以停止升息的預期過於樂觀了，以致原來弱勢的債券殖利率、美元指數等都開始轉強，雖然短期間沒看到股市激烈反應，但是還是建議觀望風向的力道。

再者，另一個牽動市場的焦點為股價與景氣的協調，而測試支撐最佳的機會是公司營運訊息，由於指數震盪加劇，選股不選市，2月有充足工作日，2月營收優劣可供市場評斷景氣，建議大部位投資應等待2月營收公布，目前還是看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算、金融及補庫存原物料概念等。