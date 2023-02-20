「馬老爺」走了！曾任中國時報特派員馬占魁，奉獻報社長達20餘年，兒孫成群，退休後寄情書畫，因年事已高，2月16日無病無痛於家中安詳辭世，享耆壽96歲，可謂福壽全歸，告別式將於3月1日在台中豐原自宅舉行。

馬占魁1928年生於於山東省章丘縣馬家村，3歲失父，與寡母相依為命，8歲上私塾二年後插讀初小、小學，13歲就讀濟南立達中學及至畢業，曾參加考試錄用教師，教過半年小學，抗戰軍興，弱冠參軍，1949年2月隨軍來台，1955年退伍，官拜憲兵准尉（少尉），1956年結婚並育有4名子女。

馬占魁的兒子表示，父親因喜好文學，婚後投稿中國時報並獲錄取擔任記者，任職期間本實事求是及平衡、客觀報導新聞，深受長官器重，職務由駐地記者累任至特派員，足跡遍布中、彰、投，因個性隨和，深受同業敬重，並推選台中縣記者公會理事長，於1985年退休。

馬先生說，父親退休時不到60歲，但退而不休，報名參加老人長青大學學習國畫跟書法，自家樓上還設有工作室，那是他揮毫潑墨的小世界，也經常參加各地書法比賽還得獎，更赴大陸進行書法交流，生活過得輕鬆及愜意。

「老爺，老爺，要乖乖喔！」馬先生提到，父親育有1女3子，11個孫子，6個曾孫，兒孫滿堂，家人不叫他「爸爸、爺爺」，而是親切的喊老爺，他也愛聽。雖已90多歲高齡，但身體仍相當硬朗，常常獨自外出散步，因擔心其安全，每一次都要「尾隨」，但都被父親轟回家，直呼「我沒有老到那個地步！」

馬先生指出，1987年開放探親，父親得知奶奶仍健在，接回台灣住了1年多，因奶奶纏足不好走路，專程買了輪椅推她外出，非常的孝順。他更常來往兩岸侍奉奶奶30多年，暇餘遊歷大陸及世界各地，並將見聞著書，計有《探母迎娘》、《見聞錄》、《根之旅》等書。

馬先生說，近年來，新冠疫情爆發後，父親心繫大陸卻無法前往，心情時而不佳，有時飯量變少。過年前，他陪父親去理頭髮，因人多而作罷，父親往生的前一晚，竟跟他說想去理髮，沒想到隔一天早上，就在睡夢中離開了。

馬占魁幼年失父，青年時兵禍連連，壯年事業有成，老年兒孫成群，2月16日無病無痛在家中安詳辭世，享耆壽96歲，可謂福壽全歸，告別式將於3月1日在豐原自宅舉行。