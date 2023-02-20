新北市觀旅局透過紅燈籠打造九份鮮明的旅遊意象。（新北市觀旅局提供）

迎接228連假，新北市觀旅局推薦4條新北旅遊路線，包含搭乘正在試營運階段的安坑輕軌、欣賞夜間浪漫的中港大排光雕展、感受現正綻放的萬金杜鵑花，或是體驗九份夜晚點亮紅色燈籠的懷古氛圍，歡迎民眾到新北遊玩。

觀旅局表示，剛通車的安坑輕軌即起至3月10日試營運期間，民眾可持電子票於每天上午10時到下午6時免費搭乘，各站點都有非常可愛的裝置藝術可以打卡拍照！其中「十四張站」更打造了許多美麗的蝴蝶裝置藝術可欣賞，這些蝴蝶作品是由藝術家親筆彩繪，每一隻蝴蝶都擁有不同的花紋，當中有些蝴蝶還是參考臺灣特有種蝴蝶的紋路繪製而成，現場還有QR Code可掃碼認識裝置介紹，非常適合親子寓教於樂。

新莊區則有正以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題展出的中港大排光雕展，即起至3月26日除了夜晚有璀璨的光雕展演外，各展區也以可愛動物的大眼睛為主要元素，結合光環境營造，讓中港大排區域化身一變成為藝術館般精彩，白天夜晚都好拍！

萬里區和金山區則培育了超過300多種的杜鵑花品種，「2023萬金杜鵑花展」將於25日至3月19日登場，以萬里瑪鋉溪觀光公園、萬里觀光公園為花展會場，新北市農業局今年更規畫了嘉年華的形式，融入在地的農業物件，以「移動花聚落」為主題為專展展出。

而九份一直都是國際知名的旅遊景點，遊客來到九份無不都要在掛滿紅燈籠意象的豎崎路上，拍下美麗照片。觀旅局結合當地紅燈籠特色，於五番坑公園、金山岩等地設置打卡裝置，並與在地商圈合作共同推出期間限定的「九份紅燈籠祭」活動，將於24日正式點燈，一路展至3月26日。