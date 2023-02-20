另外，人行20日進行人民幣（下同）2700億元7天期逆回購操作，中標利率為2％，與此前持平。20日有460億元逆回購到期，等於人行當日在公開市場淨投放2,240億元。

2月LPR維持不變，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年初以來經濟回升態勢顯現，企業融資成本已處於持續下行趨勢，1月新增信貸資料開門紅顯示企業融資意願增強，當前下調LPR的必要性不高。

招商證券張靜靜團隊也表示，在結構性政策工具「定向降息」、房地產市場人氣回暖，以及1月信貸增速反彈等有利形勢下，本月調整LPR的訴求並不明顯。

上周，人行連續三個月超額續作MLF，利率持平不變。專家認為，2月MLF超額續做體現了人行呵護流動性的決心，有助於補充銀行體系中長期流動性，增加銀行貸款投放能力。五年期以上LPR仍有下調空間。

招商證券表示，3月後，若經濟形勢與房地產市場改善情況不及預期，則有進一步調降五年期LPR的可能。