南投立委補選藍綠互咬，民進黨今天召開記者會，指控國民黨候選人林明溱在縣長任內仍有許多爭議至今未解，並公布其十大爭議言行，民進黨新聞部主任張志豪也呼籲林明溱，不要繼續躲在國民黨和兒子林儒彬後面，要林「出面說清楚講明白，直球對決所有爭議」。

民進黨今天由張志豪及發言人黃彩玲召開「林明溱10惡不赦」記者會，黃彩玲抨擊林明溱利用特權，只為延續在地方的政治家族及自身利益，完全不顧縣民權益。上個周末，林明溱說自己跟兒子「都不會出來選2024」，她質疑林明溱去年也講過不少次不選立委，「請問2022年就騙過一次，現在還要騙幾次？」

民進黨指控林明溱的十大爭議包括：用別人捐的錢給兒子8萬元薪水、用人民的選舉補助款買豪宅、炫富、藐視議會、歧視女性等。

張志豪也批評，林明溱在面對縣內垃圾問題時嗆聲「竹山的垃圾自己處理」，態度傲慢；利用特權看診插隊；立委選舉因為兒子民調低，自己出來選替兒子卡位；花大把鈔票選舉；賄選被判刑等。

張志豪表示，林明溱是立委候選人，大家在檢驗他的時候，只會反批人家抹黑，面對爭議就躲起來，還要國民黨幫他擦脂抹粉，要兒子林儒彬替他說明，令人遺憾。他也呼籲林明溱「要爭取這8個月的立委任期，就應該大大方方站出來，面對任何的質疑跟爭議」。