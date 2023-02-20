基隆市長謝國樑20日宣布，繼先前推動「行人友善」政策後，基隆市政府將推動「行人友善二部曲」，在市內學校附近畫設「綠色斑馬線」，用更明確的視覺效果，提醒用路人禮讓行人。基隆市交通處表示，預計3月底將完成每區2校的綠色斑馬線畫設，確保學童上下課的交通安全。

謝國樑表示，俗稱「綠色斑馬線」的綠色行人穿越道標線，主要的目的是讓來往的用路人能夠清楚辨識該處行人有絕對優先權。目前基隆市僅在基隆市城際轉運站前有設置，3月底前，交通處與教育處會在基隆市每個區選擇一到兩個國小設置示範點，未來希望在基隆市主要路口，也能設置綠色斑馬線。

基隆市交通處長王圳宏表示，綠色斑馬線並非創舉，國內許多縣市尤其是台北市、新北市也已推廣多年。去年8月，全國教育產業總工會便曾建議行政院及教育部優先在校園外圍道路設置綠色斑馬線。

王圳宏強調，綠色斑馬線具有色彩鮮明、防滑及施工簡便等特色，有提高識別度及警覺性、強調行人路權，明確區分行走範圍、強化路口安全及夜間可視性之功能。

基隆市交通處將在3月底前，利用今年的工務預算，與教育處跨局處合作，在全市7個行政區，每區選擇2個國小進行試辦，本周起將啟動行政程序開始設置示範點。後續也將盤點市區行人通行的熱區，從今年起陸續設置綠色斑馬線，也將向中央爭取預算補助。

王玔宏表示，目前初步已經確定設置示範點的學校，包括中正區的正濱國小、信義區深美國小、仁愛區信義國小、中山區中和國小、安樂區建德國小、暖暖區碇內國小、七堵區七堵國小。