高雄市長陳其邁日前宣布全面給予代理教師完整聘期，照顧教師權益外，陳其邁20日出席前金幼兒園視察，也宣布對於幼兒及家長的利多方案，陳其邁表示，自今年7月起高雄市公立幼兒園全面開辦延長照顧，延長照顧的費用每小時不超過50元，其餘經費差額均由高市府負擔，且1人即開班，希望藉此減輕家長的負擔。

陳其邁今日前往前金幼兒園視察，並與幼兒們一起跳起健康操，畫面違和但相當逗趣。在初階段暖身後，陳其邁隨即轉換身分，重回高雄市大家長的立場，宣布對於幼兒的利多方案。

陳其邁說明，自今年7月起高雄市公立幼兒園全面開辦延長照顧，且1人即開班，而延長照顧的收費換算下來，每位家長所繳納的的照顧費每小時不超過50元，其餘經費差額由高雄市政府負擔。延長照顧時間為下午4時至6時；寒暑假期間則是早上8時至下午6時。

前金幼兒園家長會長曾順陽表示，這是一個對家長很友善、很有支持性的政策，若是需要上班、小孩需要學校照顧的父母們，此政策算是一個兔年的大紅包，大幅減輕了大家育兒經濟負擔壓力。

高市教育局表示，高雄市全面開辦延長照顧政策，每年挹注約5700萬元經費，預估受益幼兒至少1萬2千餘人，且提供幼兒豐富多元的統整性活動，例如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，今年延長照顧開辦率可達100％。此外，家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元，且低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭可再減免。

陳其邁表示，延長照顧政策能夠讓公立幼稚園與家長安心，相信能夠大幅度的減輕家長負擔。目前公共化的教保服務已達4成，希望在2024年能夠達到45％，盼能增加更好的公共教保服務。