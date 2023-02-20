據大陸智通財經引述高盛策略師最新分析，預計隨著大陸經濟重新開放給企業帶來的利潤，大陸股市從1月底起來的拋售趨勢將逆轉。包括Kinger Lau在內的策略師預計，到2023年底，摩根士丹利資本國際中國指數（MSCI China Index）有可能達到85點，較目前水準上漲約24％。

策略師們表示，股市的主要主題將逐漸從重新開放轉向復甦，潛在漲幅的驅動因素可能從多重擴張轉向盈利增長，並補充指出，增長動力可能主要傾向消費經濟，服務業的運行仍明顯低於2019年的水準。