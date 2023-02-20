藍設大局條款卡徐巧芯？她喊「從政來最傷心的一天」 費鴻泰這樣說

國民黨中央昨（19）日傳出，考慮在立委初選中納入「大局條款」，避免喪失議會優勢，被各界認為是在卡喊出世代交替的國民黨台北市議員徐巧芯。國民黨立委費鴻泰今日上午被問到相關話題，則說「我跟這個事件毫無相關！」

徐巧芯19日在中天節目《週末大爆卦》坦承，第一次因為自己的事情這麼傷心，沒想到當自己在追行政院前發言人陳宗彥的爭議時，黨內同志卻忙著討論如何才能把她拉下，「我今天才知道我這麼傻」。

媒體人朱凱翔也在19日上午曝光一份最新的「國民黨內參民調」，黨內互比部分由徐巧芯的37.5%贏過費鴻泰的27.1%；與民進黨台北市議員許淑華對比時，徐46.2%、許34.8%，費41.4%、許35.7%，並說「正常政黨的初選，徐巧芯勝出；國民黨現在規劃的初選，徐巧芯吃土」。

費鴻泰今日上午接受訪問時，針對該份民調說「那是誰做的？去問他就曉得了」，讓媒體追問是否為有心人士操作？費則稱大家猜猜看，並說自己非常有信心，一定可以贏下選舉。

提到大局條款爭議，費鴻泰則反問「我為什麼是當事人？我聽不懂，你為什麼把我當成當事人？」他強調，他只想做好自己的事，希望他在立院的問政、對民進黨的監督及對選民的承諾跟服務，都能今天比昨天好、明天比今天好，「你所影射或是今天講跟我有關係，我真的不知道這是什麼含意，我跟這個事件毫無相關」。

針對大局條款一事，國民黨發言人林家興19日澄清，黨內相關部門對該內容毫無所悉，呼籲外界勿捕風捉影。