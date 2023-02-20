維尼奧夫斯基大賽新科首獎得主、日本小提琴家前田妃奈首次來台，今（20日）晚間將在台中舉行她在台的首場音樂會，年僅20歲的她表示，音樂路上她不設限，沒把小提琴視為是人生的全部，也期待未來有更多可能性。（陳俊吉攝）

維尼奧夫斯基大賽新科首獎得主、日本小提琴家前田妃奈首次來台，今（20日）晚間將在台中舉行她在台的首場音樂會，年僅20歲的她表示，音樂路上她不設限，沒把小提琴視為是人生的全部，也期待未來有更多可能性。

維尼奧夫斯基大賽新科首獎得主、日本小提琴家前田妃奈首次來台。（陳俊吉攝）

說話時眼睛笑得彎彎的，前田妃奈的個性陽光又謙和，她表示，一直都很喜歡音樂，「我的技巧沒有特別高超，在比賽的時候看到大家展現超絕技巧，覺得都很厲害，對我而言，我喜歡透過小提琴表現音樂，我是演奏音樂的人。」

維尼奧夫斯基大賽新科首獎得主、日本小提琴家前田妃奈首次來台。（陳俊吉攝）

前田妃奈出生於日本大阪，現在是東京音樂大學一年級生，她的老師是柴可夫斯基大賽首獎得主神尾真由子。前田妃奈表示，她4歲的時候看到電視上有演奏小提琴的娃娃，就跟家人說想學小提琴，一學就沒停過。

前田妃奈表示，她高中階段就離開家鄉到東京求學，從來沒有在海外生活，也沒思考過是否要留學，「我的英文也沒有很好，但是從得獎的那一刻起，人生像是改變了一樣，開始到世界各國演奏，遇到很多不一樣的人，不一樣的事情，雖然沒辦法常常回家看爸媽，但是他們常常為我加油。」

相較於其他大賽首獎得主，前田妃奈將獲獎視為是人生的一個過程和體驗，並對自己保有更多可能性，她表示，「我不會預設自己要成為多有名的小提琴家，但是我好像也不那麼會唱歌，沒那麼會彈琴，最後還是會演奏小提琴，也許會結婚生子，也會探索其他想做的事情，但不一定會成為暢銷的小提琴家。」

前田妃奈表示，她平常喜歡閱讀，喜歡看作家東野圭吾的小說，透過閱讀體驗不同的人生，同時她也表示，自己是一個比較難表現自己情感的人，「但透過演奏音樂，我可以表現自己的想法。」

前田妃奈將於20日台中國家歌劇院中劇院、23日在高雄衛武營國家表演廳舉行小提琴獨奏會，鋼琴家為王佩瑤，26日在台北國家音樂廳舉辦小提琴協奏曲音樂會，將演奏柴可夫斯基小提琴協奏曲，樂團為長榮交響樂團，指揮為莊文貞。