Pete Alonso had his first taste of Kodai Senga’s “ghost forkball” today in live batting practice. He struck out twice, giving Senga big props for the unique pitch.



Senga’s response? Perfect 😂👻 pic.twitter.com/AYIWbmciz6 — SNY Mets (@SNY_Mets) February 19, 2023

紐約大都會季外簽下日本投手千賀滉大，他上周末在牛棚練投52球狀況不佳，有些跌跌撞撞，他自稱表現平平，主要是非常不習慣美國陡峭的投手丘。過兩日大都會老闆科恩（Steve Cohen）親自來到球場，千賀滉大在實戰投打練習變得非常神勇，還投出了傳說中的「幽靈指叉球」（ghost forkball）。

千賀滉大過去效力日職福岡軟銀鷹，他的招牌球路指叉球因為掉落幅度非常大，讓打者不見其蹤而被稱為「お化け」，意指魂靈一類的妖怪。對於此種怪力亂神的傳說，大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）頗不以為然，「你們不會聽到我稱呼那是幽靈，他自己都沒有這樣命名。」

然而大都會猛將阿隆索（Pete Alonso）親自上陣打擊，遭到千賀滉大的指叉球三振，阿隆索笑說：「我沒有辦法把它歸類為某種球，它像是獨特的球種，這球很厲害，我沒看清楚，所以才叫做幽靈球吧。」後來千賀滉大透過翻譯得知阿隆索的評論，他神祕地點點頭，用英文說：「這就是幽靈。」

除了阿隆索之外，麥尼爾（Jeff McNeil）、林鐸（Francisco Lindor）也覺得千賀滉大的指叉球很獨特，阿隆索說：「我很高興他是我們這一隊的。」大都會以5年7500萬美元簽下千賀滉大，讓他代替離去的巴西特（Chris Bassitt, 加盟藍鳥）。大都會新球季可能的先發輪值依序是韋蘭德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer）、千賀滉大、昆塔納（Jose Quintana）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。