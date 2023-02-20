紐約大都會季外簽下日本投手千賀滉大，他上周末在牛棚練投52球狀況不佳，有些跌跌撞撞，他自稱表現平平，主要是非常不習慣美國陡峭的投手丘。過兩日大都會老闆科恩（Steve Cohen）親自來到球場，千賀滉大在實戰投打練習變得非常神勇，還投出了傳說中的「幽靈指叉球」（ghost forkball）。
千賀滉大過去效力日職福岡軟銀鷹，他的招牌球路指叉球因為掉落幅度非常大，讓打者不見其蹤而被稱為「お化け」，意指魂靈一類的妖怪。對於此種怪力亂神的傳說，大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）頗不以為然，「你們不會聽到我稱呼那是幽靈，他自己都沒有這樣命名。」
然而大都會猛將阿隆索（Pete Alonso）親自上陣打擊，遭到千賀滉大的指叉球三振，阿隆索笑說：「我沒有辦法把它歸類為某種球，它像是獨特的球種，這球很厲害，我沒看清楚，所以才叫做幽靈球吧。」後來千賀滉大透過翻譯得知阿隆索的評論，他神祕地點點頭，用英文說：「這就是幽靈。」
除了阿隆索之外，麥尼爾（Jeff McNeil）、林鐸（Francisco Lindor）也覺得千賀滉大的指叉球很獨特，阿隆索說：「我很高興他是我們這一隊的。」大都會以5年7500萬美元簽下千賀滉大，讓他代替離去的巴西特（Chris Bassitt, 加盟藍鳥）。大都會新球季可能的先發輪值依序是韋蘭德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer）、千賀滉大、昆塔納（Jose Quintana）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。
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