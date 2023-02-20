桃園市長張善政今受訪被問及此事，他說，邱繼泰已為過去的事情道歉，事情應到此為止。（陳夢茹攝）

桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰17日才剛宣布參選第6選區立委，且要爭取國民黨提名，昨日卻遭人爆料曾酒駕，對此邱繼泰證實學生時代曾2次酒駕，鄭重向社會大眾道歉。桃園市長張善政今受訪被問及此事，他說，邱繼泰已為過去的事情道歉，事情應到此為止，若國民黨確定提名便會全力支持黨提名的好人選。

邱繼泰昨於臉書發文向大眾致歉，他表示，對於酒駕肇事的過往，自己不會迴避也不會辯解，會花更多時間研究酒駕防制，如果有機會進入國會服務，只要酒駕防治基金會有任何需要的地方，願意擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，杜絕酒駕的悲劇再次上演，既然決定參選公職，就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。

張善政說，邱繼泰昨天已經公開道歉，事情應該就到此為止，他為過去的這個事情道歉，將來也希望全力地投入公職，替桃園的鄉親服務，這是好事情，一旦國民黨確定提名邱繼泰，自己便會全力支持國民黨提名的好人選，謝謝。