豐興莊經理說明，鋼價在去年11月見底後，一路反彈，國際廢鋼上周反轉下跌，引發廢鋼商趁高出貨，且鋼筋買盤觀望預期價格下跌，因此鋼廠採購也順勢下調，上周國內呈現大幅跌價，而因上周跌幅已大，故本周廢鋼平盤。鋼筋方面，反應上周國內廢鋼下跌，本周鋼筋售價亦每公噸下跌400元。

回顧上周2月13日國內盤價，國內廢鋼每公噸下跌200元，止步三連周上升態勢；鋼筋基價亦每公噸下跌200元，由平轉跌。型鋼產品則再度平盤。

本周豐興盤價，廢鋼收購價在每公噸1.18萬元，鋼筋價格每公噸下跌為2.06萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價；在土耳其地震需求短期萎縮導致土國外購廢鋼砍價，且亞洲當地廢鋼收購跌價，但冬季效應美國國內廢鋼價格仍有撐，美廢每公噸小跌10美元，美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸420美元下跌至410美元；而日廢短期漲幅已高且美廢下跌，故國際買方對日廢下修採購價，日本2H廢鋼本周報價從每公噸435美元下跌為425美元，止步三連周平盤；澳洲鐵礦砂則由每公噸125.75美元上漲至127美元，中止二連跌。美元升值但大陸鋼價上漲帶動下，鐵礦砂先跌後漲，呈現小漲。