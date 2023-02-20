合庫銀今宣布為加強跨業結盟，攜手佳醫(4104)集團，借重佳醫集團於醫療健康產業之領導地位，擴大推廣信託業務的範疇。本次合作採取轉介方式，雙方對於有居家服務或信託需求的客戶，提供一條龍的服務模式。此外，雙方也針對資訊交流、業務宣傳及優惠服務進行合作，為未來的超高齡社會超前部署。

佳醫集團成立於1980年，以經營血液透析所需之設備及耗材，逐步轉型為醫療服務整合通路商，並於2007年掛牌上市。集團憑藉累積多年之核心競爭力，結合醫療設備耗材代理經銷及醫療服務通路雙重優勢，持續擴大生技與醫療產業的投資與經營，並加強集團國際化的腳步，藉由採用創新的管理模式，提供客戶最適合市場之醫療健康服務與產品。

合庫金為提升信託服務的附加價值，積極針對信託服務可能衍生的全方位生活面向提供跨產業整合服務，產業涵蓋醫療機構、照顧服務業、醫療保健器材業，並與臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟簽署多邊合作備忘錄，現更期望與佳醫集團等指標性公司合作，讓信託所具有的正向功能更能具體發揮。

合庫金(5880)1月稅後淨利19億元，在證券子公司虧損0.26億元的情況下，整體表現與上月表現持平，但相較於去年同期，成長幅度仍有29.43%，金控單月EPS為0.13元。