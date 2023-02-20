高濃度境外汙染物隨弱北風南下，加上高雄位於南段弱風尾流帶，汙染物累積不易消散，高雄20日的空品AQI指標大多呈現橘色提醒等級，大寮、林園、小港等測站更達紅色警示等級，高市府環保局表示，此波是今年為止最嚴重的境外汙染，已提前啟動相關應變措施，預計午後空品逐漸轉好。

高市府環保局表示，此波境外汙染是今年目前為止最嚴重的空氣汙染，台灣西半部均受影響，由於吹拂弱北風，汙染物隨風南下，高雄又位於下風處，容易造成汙染物累積，導致空氣品質不良，高雄空品測站20日上午大多呈現橘色提醒等級，另小港、大寮、林園等測站更是陸續亮紅燈。

環保局指出，此波境外汙染物以PM2.5為主，北台灣19日深夜空品開始受影響，直至20日上午6時逐漸緩解，高雄與台北相比影響時間大約相差6小時，預估午後擴散條件轉好，加上啟動應變措施，高雄各地的空氣品質將逐漸恢復為普通等級。