侯姓男子開著租來的休旅車，因開啟自動駕駛輔助系統，疑因此未注意車前狀況，導致休旅車直接撞擊前方內側車道正在施工中的大貨車。（國道公路警察局第四公路警察大隊提供∕呂妍庭雲林傳真）

侯姓男子開著租來的休旅車，因開啟自動駕駛輔助系統，疑因此未注意車前狀況，導致休旅車直接撞擊前方內側車道正在施工中的大貨車。（國道公路警察局第四公路警察大隊提供∕呂妍庭雲林傳真）

今上午10點左右，國道1號北向247公里處，侯姓男子開著租來的休旅車，因開啟自動駕駛輔助系統，疑因此未注意車前狀況，導致休旅車直接撞擊前方內側車道正在施工中的大貨車，連同貨車施工人員和休旅車上共5人受傷送醫，所幸皆傷勢輕微，而這起事故也造成該路段一度大塞車。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，由侯姓男子駕駛的租賃小客車今上午10點5分左右，行經國道1號北向247公里處，疑因未注意車前狀況，撞擊正在執行施作瀝青混泥土路面整修工程的緩撞大貨車，經初步調查駕駛，侯男有開啟自動駕駛跟車系統，這起事故共造成5人受傷，皆意識清楚，且無飲酒情形。

由於未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2位，國道轄線2022年因未注意車前狀態肇事共9706件，第四公路警察大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態，並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統的駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。