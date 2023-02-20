女星王彩華大女兒黃于庭，外型甜美加上長相神似TWICE周子瑜的她，被外界封為「最美星二代」，而昨日正好迎來她的20歲生日，媽媽王彩樺也在臉書發文給與祝福，並曬出女兒嬰兒時期的照片，因此被許多網友大讚「從小就是美人胚子」。

王彩樺19日在臉書發文慶祝女兒黃于庭生日「謝謝2/19這天妳來到了這個世界，妳選擇成為媽媽的女兒，謝謝妳，雖然媽媽生妳生了快一天，很辛苦，但當第一眼看到妳時媽媽生妳的痛都不見了」並曬出女兒先在及嬰兒時期的照片，從中可發現她那水汪汪的大眼及雙眼皮至今都沒變。

照片曝光後，不禁讓許多網友留言大讚「姊姊從小就是美人胚子」、「天啊好漂亮喔，超美的耶」、「遺傳到媽媽的好基因」、「庭庭從小嬰兒時就那麼可愛漂亮了」、「小公主亭亭玉立變成小女神了」、「天啊，根本洋娃娃」。

事實上，擁有星二代光環的黃于庭之前曾透露，因為媽媽太有名，所以讀書時不想被大家知道談論，甚至曾有同學直嗆：「王彩樺女兒了不起」但她也高EQ回應「啊，她就是我媽」，而近期她與媽媽一起主持親子旅遊節目，媽媽雖支持她走演藝圈，但堅持一定要大學畢業，目前只能趁假日錄製節目和拍廣告，也要求女兒要學好英文。