塔利班周日表示，他們正在努力將阿富汗的前美國軍事基地轉變為特殊的商業和貿易中心，以促進這個飽受戰爭蹂躪的國家「經濟增長和發展」。

塔利班負責經濟事務的副總理巴拉達（Mullah Baradar）發布聲明稱，他將指示相關官員推進這些計劃。聲明還說，「經過充分討論，決定由工商部逐步接管剩餘的外國勢力軍事基地，將其轉為經濟特區。」

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）告訴美國之音，根據計劃，巴格拉姆（Bagram）是被改造成經濟特區的軍事基地之一。

巴格拉姆位於阿富汗首都喀布爾以北約70公里處，為前蘇聯於1950年建立，並在1979年至1989年占領阿富汗期間使用了該空軍基地。在近20年時間內，它一直是美國針對阿富汗基地組織及塔利班的反恐任務軍事訓練中樞。

塔利班自2021年8月重新掌權以來，一直在努力改善經濟。神學士接管阿富汗促使美國和其他西方國家切斷了該國金援，西方國家還阻止阿富汗中央銀行使用其外國持有的資產，並制裁對涉嫌與恐怖主義有聯繫的塔利班領導人。

懲罰性行動將阿富汗經濟推向了邊緣，數十年的戰爭和長期乾旱，加劇了這個貧困國家本已嚴重的人道主義危機。然而，塔利班官員堅持認為，有效的反腐策略以及增加阿國和鄰國的投資貿易，能夠遏制經濟下滑。

西方國家以反恐和人權問題為由，拒絕承認塔利班的合法性。

自重新掌權以來，塔利班對阿富汗婦女實施了全面限制。 他們嚴格限制女孩上學，並禁止婦女進入大多數工作場所，包括非政府組織。對女性援助人員的禁令，迫使多數外國慈善組織暫停在阿富汗的行動，阿富汗4000萬人口中，估計有一半以上的人需要人道主義救援。