國泰永續高股息（00878）擁有超過80萬股民，其憑藉高配息率及抗跌的特性，深受不少存股族喜愛，理財專家分享，自己終於買下第一張00878，並整理出「持有張數加薪表」，換算持有10張就能每月加薪900元。

竹科工程師知美在YouTube頻道《知美JiMMY》影片中分享，如果00878明年能夠繼續維持穩定配息，年度殖利率非常有機會突破6%，以季配息0.27元、年配息1.08元，以及持有成本1萬7來計算，他列出以下持有張數加薪表。

持有10張月領現金股利900元，總需要金額17萬元

持有50張月領現金股利4500元，總需要金額85萬元

持有100張月領現金股利9000元，總需要金額170萬元

持有200張月領現金股利1萬8000元，總需要金額340萬元

持有300張月領現金股利2萬7000元，總需要金額510萬元

持有400張月領現金股利3萬6000元，總需要金額680萬元

持有500張月領現金股利4萬5000元，總需要金額850萬元

持有1000張月領現金股利9萬元，總需要金額1700萬元

至於什麼時候是存股好時機點？YouTube頻道《知美JiMMY》強調，重要的是投資人是否願意「踏出第一步」開始存股，應改變等待最低點的壞習慣，並長期執行自己訂下的存股紀律。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。