南投即將舉行立委補選，國民黨開記者會列舉民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧五大爭議，包括力挺萊豬、砍七天假、阻擋BNT疫苗等，國民黨發言人蕭敬嚴並質疑，國民黨提名候選人林明溱已承諾不再選，蔡培慧敢不敢承諾選輸不去中央當官？

國民黨副發言人陳暉指出，2012年蔡培慧擔任台灣農業陣線發言人時批評萊牛，2021年民進黨開放萊豬進口，至今卻看不到蔡培慧有任何表示。蔡培慧號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修法砍7天假的時候默不作聲，信念在黨的面前都可以直接摒棄。

蕭敬嚴表示，當年南投縣長林明溱表達欲向上海復興購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，蔡培慧在臉書批評林明溱，說縣長洽談的是中國大陸代工的復必泰疫苗。事實上，BNT疫苗只在德國與美國生產，「復必泰」僅是輝瑞BNT疫苗的中文名字。蔡培慧基於意識形態，把南投鄉親的健康棄於不顧，這樣的候選人適合擔任立委嗎？

蕭敬嚴強調，民進黨在賴清德就任黨主席後，指示副秘書長黃建嘉率領12人小組進駐南投，以噴口水的負面選戰做為起手式。近期民進黨動用國家資源、網軍側翼壓境，以潑髒水選戰方式來面對南投立委補選，只會更增南投縣民對於民進黨執政的負面觀感。