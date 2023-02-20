中共解放軍東部戰區海軍繼出動登陸艦大隊，完成搶灘登陸等多科目實戰化演練後，20日再公布近日由某護衛艦支隊多艘艦艇組成編隊，前往某海域開展實兵實彈訓練。本次檢驗艦艇編隊協同作戰水平，旨在提升複雜環境下的實戰能力。

香港東網報導，此次海上訓練緊貼實戰要求，先後完成多型武器實彈射擊、航行補給等實戰化訓練，有效檢驗艦艇編隊立體攻防、協同打擊以及特情處置能力。多艘艦艇組成編隊參演，包括056A型輕型飛彈護衛艦宜春號、德陽號、054型飛彈護衛艦溫州號等。

報導指出，艦艇編隊模擬一抵達訓練海區，宜春號便透過雷達發現海面不明目標，隨即拉響戰鬥警報。編隊指揮員立即命令主炮部位做好射擊準備，各艦綜合運用雷達、光電系統跟蹤鎖定可疑目標，主炮號手根據環境不斷調整優化最佳射擊角度，連發多炮摧毀目標。

該編隊其後再模擬出現空中威脅，各艦綜合研判戰場態勢立即調整航向，佔領有利陣位，鎖定並攔截空中目標。