TIPS與美國公債同為美國財政部發行，與公債同樣承受市場利率風險，即利率上行時，兩者均下跌，反之亦同。然而，TIPS到期前受到通膨預期的影響，意即市場預期CPI成長率上行，TIPS表現有機會優於公債。富邦投信表示，根據歷史資料，美國消費者物價(CPI)年增率大多為正數，觀察1999年以來只有2008年物價沒有上漲，意即長期以來物價維持上漲趨勢。

此外，美國CPI年增率在21世紀以來，數次大幅高於代表美國未來10年預期通膨率，顯示市場對於中長天期的通膨預期(breakeven inflation)往往過於保守，導致債券投資的成效可能不及原先的投資規劃，而TIPS適合對於未來通膨看法中立的投資人，因此能幫助投資人免於低估或高估中長期的通膨走勢，避免因錯估未來的通膨趨勢而減損債券的投資價值。

因此，富邦投信近期推出追蹤彭博美國通膨連結債指數的「富邦美國通膨連結公債指數基金」，是台灣境內第一檔TIPS基金，今(20)日起展開募集，該基金計價幣別有新台幣及美元，並分為累積型及配息型，將採季配息。成分為美國發行之通膨連結公債(TIPS)，其信用評等必須由三大信評機構-穆迪(Moody's)、標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)，至少其中兩家信評機構評定為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或更高)，故其信評相當於美國公債等級之高信評。

雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此，適合作為核心資產之一。