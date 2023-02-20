敖犬（右）向發發下跪求婚。（東森提供）

小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前邀請5位退役、現役的空姐空少們揭曉夢幻職業「空服員」的真實秘辛。其中被封為「真人版娜美」的發發首次上節目，男友「敖犬（莊濠全）」也愛相隨低調守在攝影棚內。小S邀請他進棚一起錄，還拱他向女友「求婚」，敖犬在眾人的見證下單膝下跪、眼裡滿是愛意的對女友表白：「跟妳在一起是一件很幸福的事，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」敖犬甜蜜又深情的求婚，加上女友的點頭回應，讓全場歡心暴動，錄影現場秒變求婚場合。

敖犬表示因女友發發從未上過電視節目，這回陪女友錄製《小姐不熙娣》比自己來錄影還緊張，而第一次在鏡頭前和女友同台的他坦言有些彆扭，但被小S問及與女友的交往細節卻也大方透露。敖犬說，幾年前他搭機前往杭州工作，在機上被發發的絕世美顏給驚豔，主動與對方交換聯絡方式，不過之後兩人互動平平、三年間都沒什麼交集與聯繫。

直到去年，敖犬在社群軟體上發了一則知名品牌的特殊口味冰淇淋的限時動態，兩人才重新搭上線，敖犬回想當時，直呼：「緣分真的很特別！」要不是他想吃的口味賣完，他從未沒想過要買那一款，後來彼此相談甚歡、越來越親近。因為女方相當在意「見面的感覺」才能決定是否可以進展到下一步，敖犬認為自己的身材已走樣，雖然已經請媽媽助攻幫忙準備健康餐，依然希望兩人在他減重成功後再約見面。豈料，接著敖犬就收到《小姐不熙娣》通告邀約。上節目的前一天，他特地從台中北上，除了與好友春風一行人相約聚餐，當天更是他不顧體重是否達理想數字、與發發認識三年來的第一次約會。有趣的是，兩人決定交往的瞬間，卻是他們在快抵達與春風聚會的場所前，敖犬擔心屆時不知該如何向朋友們介紹發發的身分，便在車上緊急告白、確認彼此關係。超不浪漫的告白故事，讓小S聽了都笑歪腰，還吐槽他：「所以是不知道怎麼跟春風交代才告白？」相當搞笑。

節目上，敖犬坦言去年中錄製《小姐不熙娣》時，與女友發發算是正式交往的第一天，當時他尚未滿40歲，總覺得自己逢9這一年一直很倒楣，「我跟她相遇，是逢9最幸運的一件事情。」突然的甜蜜告白閃瞎所有人。敖犬之前在專訪中就大方認定發發就是可以結婚的對象，這回被小S問兩人是否以結婚為前提交往？敖犬自認現年40結婚已算晚，對這件事確實有些著急，「雖然兩人沒聊過這麼深入的話題，但如果穩定的話是沒問題，只是不知道女生的意願。」幾乎是求婚宣言的告白引起全場尖叫聲不斷。隨後，小S立馬起鬨要敖犬當場求婚，毫無準備的敖犬被這麼一cue顯得有點慌張，隨即在眾人歡聲雷動的鼓舞下，仍拋開一切包袱、單膝下跪，深情望著女友發發，道出一段感人求婚誓言：「我們的再次相遇就像命中注定，交往近半年、一切都很契合，可以跟妳在一起是一件很幸福的事，如果妳覺得我還不錯的話，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」感動不已的發發欣喜點頭下嫁，臉紅羞回：「像是在作夢！」甜蜜氣氛瞬間席捲攝影棚。

一旁促成這場求婚儀式的最大功臣小S難掩興奮情緒，直呼：「好感人！到時候你們一起看節目播出會更奇妙」，接著下一秒不改她以往搞笑又幽默的主持方式，對敖犬與發發喊話：「所以拜託，婚都已經求了，一定要撐下去！」笑翻眾人。本集將於明（21日）晚10點播出，更多節目精彩內容，敬請鎖定每周一至周五晚間10點 東森綜合32頻道《小姐不熙娣》。