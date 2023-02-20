「小島的小鳥事」粉絲專頁讓純樸澎湖鄉親，如遇到羞於啟齒的泌尿科疾病時，能以輕鬆詼諧的方式在粉專上面解惑。（翻攝自呂政昕臉書）

在這裡發言提問不必羞於啟齒，在澎湖有一個「小島的小鳥事」臉書粉專，版主是衛福部澎湖醫院泌尿科主任呂政昕，呂醫師108年底以公費身分派至澎湖，便愛上這座美麗的島嶼，希望能為離島民眾的泌尿醫療需求服務，這段時間他深深感受到居民熱情與信任，決定在此深耕發展，因此創設「小島的小鳥事」粉專，並且考上中山大學公事所碩專班，期盼做出一番成績，讓純樸的泌尿疾病以輕鬆詼諧的方式幫助鄉親。

呂政昕畢業於國立陽明大學，在高雄義大接受泌尿專科完整訓練，108年底分派到衛福部澎湖醫院，他嘗試創新方法導入臨床，讓衛教和醫療可以更方便也更直觀，例如使用海報宣導、電子數位看板。

近幾年數位新媒體蓬勃發展，呂政昕心想何不將隱密生澀的泌尿科醫學知識，以淺顯易懂的科普知識在臉書呈現，後來成立「小島的小鳥事」粉絲專頁，直接與民眾輕鬆互動解惑，用現今最夯的數位平台新媒體串流科技，讓大眾得到正確的醫學常識，也做好醫病關係，讓民眾了解醫療人員工作百態。

呂政昕進一步說明，在澎湖門診最常遇到攝護腺肥大的病人，這個疾病常常會有排尿慢、尿流細小、排尿斷斷續續、腹部需出力解尿、餘尿感這些排尿症狀，若持續未加處理，可能造成殘尿過多、尿滯留問題，伴隨膀胱發炎、血尿、膀胱結石病症，甚至會造成膀胱退化、腎功能損傷等不可逆的傷害；不過經由治療可以避免症狀惡化。

透過新媒體粉專的推廣，呂政昕讓離島鄉親更加簡單了解自身健康，透過治療或改變生活習慣，獲得健康快樂的生活。不過，他憂心忡忡指出，雖然政府有持續對離島補助，讓澎湖在醫療的硬體設施上能與本島接軌，但機器需要人操作才有意義，因此如何能留住更多優秀的醫療人員，才是進一步提升澎湖醫療量能的關鍵。