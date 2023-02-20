口罩令從今天起鬆綁，台南市長黃偉哲建議，儘管室內已經不再強制戴口罩，但未來2、3個月民眾應該還是會戴，畢竟已經養成習慣。不過，命是自己的，為了愛護自己的健康及身體，他認為現階段還是戴上口罩比較安全，至少應該撐到5月，該施打的疫苗也要趕快施打。

黃偉哲認為，口罩令從今天起鬆綁，現在只是不再處罰，但希望衛生或民政單位能在各大景點勸導民眾戴口罩，因為現在天氣也還不是很熱，等到了5、6月天氣變熱了，大家戴不住，那時候再說。現在大家最好還是戴上口罩比較安全，戴口罩至少應該撐到5月。

黃偉哲還說，戴口罩是個好習慣，口罩令鬆綁還得配合疫苗接種，其他國家絕大多數都已經沒有口罩令，但他們的疫苗接種率也都很高，現在台灣疫苗追加劑及第3劑還有很多人沒有施打，未施打者若染疫轉為中重症的比率特別高、死亡率也高，因此希望市民朋友口罩令雖已鬆綁，但命是自己的，為了愛護自己健康及身體，還是戴上口罩，該施打的疫苗也要趕快施打。