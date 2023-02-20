魚丁糸小巨蛋演唱會昨圓滿落幕。（陳俊吉攝）

魚丁糸「池堂影夜」小巨蛋演唱會19日順利落幕，慶功受訪提及青峰演出前失聲一事，他語出驚人表示打算退休，嚇壞現場所有人。他隨後解釋退休就像下課，唱累了隨時都可以下課，等休息夠了再回來繼續唱，不會放棄最愛的音樂。至於奪回蘇打綠後下一步規劃，團員們則語帶保留。

青峰還原失聲情形，是在開唱前某一天突然沒有聲音，連他自己也嚇到，由於隔天就要練團，他趕緊跟其他團員說晚3天再練，也去看了醫生做檢查，「只是求心安，醫生說都沒有問題，應該就是聲帶老化」。他覺得也可能是因為「心理不太健康」而影響聲帶，坦言曾經最快樂的是唱歌，如今站在台上壓力太大反而不快樂，希望接下來休息一陣子，心理健康後再回來。

由於大陸日前已開放申辦大型演唱會，接下來會否到對岸開唱計劃？團員們表示昨小巨蛋演唱會是此次巡演最後一場，接下來真的沒有新計劃，對於蘇打綠之後會以何種型式推出作品？他們語帶保留表示不能公布，希望之後給歌迷驚喜。