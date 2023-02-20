行政院長陳建仁視察安居緝毒績效，他表示緝毒成效好，治安就好一半。（警方提供）

行政院長陳建仁視察安居緝毒績效，他表示緝毒成效好，治安就好一半。（警方提供）

行政院長陳建仁上任後，20日首度公開視察刑事局，與檢警調、關務、憲兵、海巡等6大緝毒系統聯合舉行「安居專案」緝毒成效記者會，他致詞指出，治安是與民眾最關心的議題，而毒品是萬惡淵藪，也是黑幫重要利益來源，可以這麼說，緝毒成效好，治安就好一半。他說，這幾年政府「新世代反毒策略」全力阻絕毒害，目前毒品新生人口下降、新興毒品危害也獲得控制，查獲的毒品量更屢創新高。

警政署指出，打擊毒品犯罪向為政府重要政策之一，台灣高檢署去年5月9日至12月31日指揮各司法警察機關執行第7波「安居緝毒專案」，透過全民共同參與之模式建立反毒「友善通報網」，以社區民眾的角度解決毒品問題，總計查獲製造、運輸、販賣毒品犯嫌2893人，其中羈押被告666人，為歷次安居緝毒專案查獲人數最多。

另在「掃蕩、隔離社區藥頭」之專案目標上呈現亮眼成果，另外，本次專案期間共計查獲各類毒品合計6619.43公斤，其中大麻植株查獲8220株也是歷次安居緝毒專案查獲最多，成功阻絕大麻流入社會、戕害國人身心健康。

今天記者會，是陳建仁上任後首度至刑事局談論治安議題，他親自主持安居緝毒成果記者會，由內政部長林右昌、法務部長蔡清祥、海洋委員會主委管碧玲、警政署長黃明昭及各級緝毒機關首長陪同，慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務機關第一線緝毒人員。

今天會中，各緝毒機關陳列重大緝毒成果，不論是透過友善「反毒通報網」或廣布情資，進而溯源破獲幕後幫派組織案件或是查獲大量毒品倉庫案件，抑或是在邊境辛苦攔截船舶走私毒品案件，都是毒品犯罪網絡上游供應端，各緝毒機關成功阻斷這些毒品流入社會、將毒品澈底趕出民眾生活社區，也宣示政府對於打擊毒品毫不手軟。

警政署長黃明昭另表示，在民眾生活環境中，最讓人民恐懼的事情不外乎是切身相關的犯罪，假如社區中出現販毒者，除了出入分子複雜、深夜噪音、異臭影響生活品質，更擔憂親朋好友接觸毒品，而最為實際的可能將導致社區房價崩跌，更陷入住戶搬離、居民漠視社區公共事務的惡性循環。

他說，警政署從今年1月起全力推動「清源專案2.0」並結合反毒「友善通報網」，重視並蒐整社區民眾反映的可疑毒品情資等，積極查證後將查處結果回饋給陳情人、社區里鄰長，型塑「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方建立互信」的良性循環。為使民眾對於政府反毒工作具體有感，警政署將持續大力掃蕩毒品，將毒品趕出民眾的生活圈，全力打造無毒家園。