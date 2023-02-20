超加工食品除了增加大腸癌發生、死亡風險、心血管疾病、代謝症候群及肥胖外，還可能增加認知衰退的風險。一項研究指出，相較於超加工食品攝取量較少的人，攝取較多的人整體認知能力下降速度快28%，執行功能下降快25%。醫師表示，民眾應「刻意」去尋找原型食物，以降低日常飲食中超加工食品的比例。

耳鼻喉科診所醫師曾家承（書米蟲）在其臉書粉專發文，分享JAMA（美國醫學會雜誌）的一篇研究，該研究以多中心、前瞻式世代研究，共有10,775名巴西參與者，參與者平均52歲，男女約各半，研究開始時，平均BMI為26.9，每日攝取總熱量2865大卡，問卷調查參與者每日超加工食品攝入量，並將其轉換為佔每日總熱量百分比，再了解其認知功能狀況，包括整體認知、記憶與執行功能的測試。

結果發現，與超加工食品攝取量<19.9%的人相比，在攝取量>19.9%的人中，整體認知能力下降速度快28%，執行功能下降速度快25%，但記憶評分無顯著變化。此外，超加工食品攝入量>19.9%者的整體認知能力，在60歲以下人群中明顯下降較快。

曾家承認為，超加工食品除了營養不足外，額外傷害更可能來自加工過程改變的食物本質、添加物及食品的包裝材質。他表是，方便、快速、好吃的超加工食品是現代生活不可或缺的一部分，但當超加工食品所佔的飲食比例越高，大腦認知有退化越快的風險，民眾平常應該刻意去尋找原型食物，才有機會降低平日飲食中超加工食品的比例。