個個綻放的粉色、紅色花朵如串珠般掛在花梗上，吸引遊客搶拍。（張毓翎攝）

從蜀葵花的栽種到周邊營造，今年公所投入近100萬元舉辦學甲蜀葵花文化節。（張毓翎攝）

為期2個月的「學甲蜀葵花文化節」25日登場，目前花開4成，個個綻放的粉色、紅色花朵如串珠般掛在花梗上，搭配火焰雞冠花等花海，美不勝收。學甲區長張明寶說，今年乾旱缺水，得靠人工沒日沒夜不停澆灌，細心呵護，感謝社區志工支持，台南地檢署支援易服勞役專案100名勞力協助，才有如此的花海盛況。

學甲區公所25日上午9時30分許至12時許，將在光華社區舉辦「學甲蜀葵花文化節」的開幕，公所20日舉行宣傳活動，立委賴惠員、市議員謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、市府農業局主祕吳威達、台南地方檢察署政風主任吳佳玲，以及提供土地協助布建花海的在地熱心企業家陳連益都出席參加。

張明寶表示，從蜀葵花的栽種到周邊營造，今年公所投入近100萬元舉辦學甲蜀葵花文化節，周遭種植火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、百日草、魯冰花等；此外，為使園區夜間也有不同視覺效果，邀請在地子弟莊銘憲老師設計的花燈藝術「孔雀開屏」，加上環保局用回收資源作成的美學作品，讓整個園區都是攝影、拍照及寫生的好場所。

今年蜀葵花開比去年同期早1個月，因此蜀葵花文化節的舉辦時間也比去年早，2月25日開幕，活動直至4月23日，期間逢228四天連假、清明節五天連假；張明寶說，今年蜀葵花海面積2.5公頃，會場周邊有市集展售、歌唱表演、葵花樹脂黏土DIY等精彩活動，讓參加民眾豐富視覺饗宴亦可體驗動手做的樂趣，另集章闖關成功還能將學甲虱目魚酥帶回家。