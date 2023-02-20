土耳其17歲少年艾爾甸（Taha Erdem）在地震中受困瓦礫堆，他用手機拍下自己的「最後時刻」、向親友道別，影片惹人鼻酸。

土耳其17歲少年艾爾甸（Taha Erdem）在世紀強震中被壓在公寓瓦礫堆中動彈不得，他用手機拍下自己受困的「最後時刻」、向親友道別，指出身上約有500公斤磚瓦，遺憾表示自己還有很多事想做，絕望影片曝光後讓許多人相當揪心，所幸艾爾甸受困2小時後就被救出，家人也全數生還。

綜合美聯社、英國網路媒體「Unilad」報導，土耳其、敘利亞世紀強震至今造成逾4.6萬人喪生，地震發生當時，和家人住在重災區阿德亞曼省（Adiyaman）的17歲高中生艾爾甸正在熟睡，地震的強烈搖晃將他震醒，不過10秒內，他們一家所居住的公寓就被夷為平地，讓他完全沒機會逃生。

上圖為艾爾甸（Taha Erdem）全家人受困的公寓瓦礫堆。（圖／美聯社）

艾爾甸發現自己一個人被壓在大量磚瓦下方，父母、弟妹不知去向，當地餘震不停，不斷擠壓他身旁變形的鋼條及磚瓦，他絕望認定自己必死無疑，於是拿起手機錄下「最後時刻」、向親友道別，希望影片在他死後還有機會被發現。

影片中他在狹窄的空間中說：「我想這是我為你們錄下的最後一支影片，如果我沒錯的話，我死了，有將近500公斤在我腳上，我的腳沒了。」

17-year-old quake victim Taha Erdem recorded the moments he was trapped under the debris of his house amid aftershocks following the massive #TurkiyeQuakes on February 6.



Erdem and his family survived the quake, whereas 47 people residing in the building were reported dead. pic.twitter.com/nPvwY4ZoCf — TRT World (@trtworld) February 15, 2023

「我們還在搖」，艾爾甸說話時，手機仍因為地震不斷晃動。

「我的朋友們，死亡總在最意想不到的時刻到來」，他說：「我做了很多後悔的事，希望阿拉原諒我所有罪過，如果我今天活著出去，我還有很多事想做。」

「我們還在震，沒錯，不是我的手在搖，是地震。」

艾爾甸絕望的一席話令人鼻酸，所幸他在受困2小時後就被鄰居救出，送往阿姨家安置，當地居民也在10小時後徒手挖出他的父母及弟妹，全家人都幸運生還。