美光於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。此外，美光也確認將於2023曆年透過特定人員精簡、自願離職等方式，縮減全球員工數。美光也在去年12月時宣布暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管亦同步減薪。

由於疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業，美光必須採取減少供應及控制成本的措施。為維持公司穩健體質及財務表現，美光對人員精簡是艱難但不可避免的決定。

美光強調，公司重視且在乎團隊成員，並感激全體員工對美光的貢獻，公司正竭盡所能地幫助此次在人力精簡措施中受影響的同仁。美光已與部分同仁完成會談。與少數媒體報導不同，相關同仁在參與會談後，遵循自願的方式離職，會談過程均以照顧同仁的感受為先，予以尊重，流程均符合台灣法律規範。在雙方同意下，美光提供優於現行法規之離職方案，並承諾為同仁在其轉職期間提供協助。

美光長期深耕台灣承諾依然不變。美光在台灣擁有悠久的製造、創新以及研發歷史，台灣同時也是最主要的DRAM製造與研發基地之一。