國際油價表現不佳，也讓日本能源類股走跌。不過，輪胎製造業者橫濱橡膠卻因財報傲人，股價一度飆升10.2%。分析師指稱，本周國內外有幾個重要的事件將公布，日經大漲不易，大概只會在27,500點附近狹幅盤整。

權值股中，迅銷跌0.46%，軟銀跌0.69%，本田則漲0.79%。至於晶片類股的東京威力科創跌1.54%，愛德萬測試卻漲0.2%。

可望繼任日本央行新行長一職的植田和男，儘管一再表明自己屬於不頃向升息的鴿派，但外界寄予厚望，認為植田就任後，可望結束殖利率曲線控制的範圍限制。