國際油價表現不佳，也讓日本能源類股走跌。不過，輪胎製造業者橫濱橡膠卻因財報傲人，股價一度飆升10.2%。分析師指稱，本周國內外有幾個重要的事件將公布，日經大漲不易，大概只會在27,500點附近狹幅盤整。
權值股中，迅銷跌0.46%，軟銀跌0.69%，本田則漲0.79%。至於晶片類股的東京威力科創跌1.54%，愛德萬測試卻漲0.2%。
可望繼任日本央行新行長一職的植田和男，儘管一再表明自己屬於不頃向升息的鴿派，但外界寄予厚望，認為植田就任後，可望結束殖利率曲線控制的範圍限制。
在缺少主流族群領軍下，日股20日觀望氣氛濃且出現漲跌不一走勢，早盤結束時，日經指數收27,507.33點，小跌5.8點或0.02%。東證則收1,996.78點，漲4.85點或0.24%。
國際油價表現不佳，也讓日本能源類股走跌。不過，輪胎製造業者橫濱橡膠卻因財報傲人，股價一度飆升10.2%。分析師指稱，本周國內外有幾個重要的事件將公布，日經大漲不易，大概只會在27,500點附近狹幅盤整。
權值股中，迅銷跌0.46%，軟銀跌0.69%，本田則漲0.79%。至於晶片類股的東京威力科創跌1.54%，愛德萬測試卻漲0.2%。
可望繼任日本央行新行長一職的植田和男，儘管一再表明自己屬於不頃向升息的鴿派，但外界寄予厚望，認為植田就任後，可望結束殖利率曲線控制的範圍限制。
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