北韓繼18日後、時隔兩天又發射彈道飛彈，抗議美國在朝鮮半島的戰略資產部署；南韓政府也不甘示弱，在最短時間內發布新制裁名單，表示將努力斷絕北韓資金鏈，讓北韓政府為挑釁行動付出代價。

北韓18日發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）火星-15，僅隔兩天又發射兩枚短程彈道飛彈（SRBM），揚言要將太平洋變「靶場」。南韓外交部不甘示弱，今天宣布對北韓制裁對象追加4名個人及5個機構，這也是尹錫悅政府任務內第4次進行單方制裁，至今共31名個人及35個機構被指定為制裁對象。

今天宣布新增的4名個人包括3名韓國人及1名南非共和國籍人士，5個機構包括3間韓國船舶及貿易公司、2間新加坡公司，涉嫌向北韓提供開發核武、飛彈及規避國際制裁所用資金。

外交部表示，這次措施是有史以來在北韓挑釁後最短時間內發布的單方制裁，希望透過與美國、日本等友邦採取相同制裁規範，提高國際社會警覺心、強化制裁效果；強調北韓的挑釁行為絕對會付出應有代價，未來也將持續努力斷絕北韓資金鏈。

南韓總統辦公室今天上午也召開安保狀況盤點會議，由國家安保室長金聖翰主持，聽取北韓飛彈試射動態報告並盤點南韓軍方當前防衛狀態、討論應對方案。合同參謀本部則透過新聞稿重申透過與美國緊密合作，以及美日韓安保合作因應北韓挑釁。

韓聯社指出，合同參謀本部以往都會在相關聲明後提及韓美緊密合作，但這次卻是罕見提出「韓美日安保合作」。南韓國防部對此表示，在韓美同盟基礎上的韓日軍事合作也同樣必要，現正持續推動相關工作，包括先前提過針對北韓飛彈的即時警報情報共享等。

此外，北韓領導人金正恩胞妹金與正今天發布聲明中稱，18日發射洲際彈道飛彈是針對南韓空軍偵察機動態採取的軍事行動；合同參謀本部對此持懷疑態度，認為北韓「並非完全掌握狀況才採取措施」，但並未說明原因。