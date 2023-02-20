寒舍艾麗酒店七樓戶外泳池將2月24日起提早開放，並同步推出「艾麗春游」住房專案，於3月1日至4月30日期間雙人入住每房每晚5,999元起，含翌日兩客早餐，每房更加碼贈送餐飲折抵券500元，可自由選擇享用La Farfalla義式餐廳或The Terrace大廳酒吧餐點。

La Farfalla義式餐廳推薦義式半自助饗宴搭配的主菜，包含番茄燉飯鑲透抽、煙花女式海鮮義大利麵、直烤黑鱈魚、爐烤香辣美國春雞及碳烤澳洲羔羊排，每款1,380元+10％起。依傍空中花園美景的The Terrace酒吧即日起至3月31日，推出榮獲亞洲50大酒吧（Asia's50Best Bars）殊榮的「memento mori」日本調酒界重量級大師「南雲主于三」（Shuzo Nagumo）親自指導、傳授獨家調製工法的四款創意調酒，每杯450元+10％。

被譽為酒店界奧斯卡的「富比士旅遊指南」（Forbes Travel Guide）日前公布第65屆榜單，寒舍艾麗酒店蟬聯8年連續榮獲富比士旅遊指南值得推薦酒店，座落信義區的城市秘境，寒舍艾麗酒店擁有絕佳的地理位置與便利的交通網絡，周圍緊鄰台北101大樓、百貨商圈、影城、書店及世貿展場等。酒店內七樓戶外游泳池，亦曾於2016年獲得富比士旅遊指南精選的台北最佳戶外泳池之一，時值春季日間舒適宜人，不怕豔陽曝曬，可盡情享受高空游池沁涼時光，近距離欣賞台北101與信義區的城市無邊天際的繁華市景，夜晚都會霓虹夜色，在忙碌的都會中享受幸福的奢華度假感。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！