加上市場對台股上半年獲利預估保守，景氣對策信號在藍燈階段，股價表現偏向震盪格局，台股一旦進入整理期，類股輪動機率高。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，去年底市場預期美國升息將結束，使得美元偏向弱勢。

不過，近期美國就業、經濟數據，與通膨等皆呈現優於預期情形，市場對於美國經濟步入衰退或降息的預期減弱，也扭轉美元偏空格局，這是判斷外資後續在新興市場，或台股加碼動作減緩的主因，加上近期隨美國科技股那斯達克與費半指數的漲勢都有漲升動能減弱情形，台灣整體企業獲利下修循環尚未扭轉之際，可能壓抑後續大盤反彈空間。

張正中建議，整體台股配置上，若逢指數出現較大幅度拉回、震盪期間，整體配置調整的三大方向包括：一是政策加持股，主要考量下半年之後，明年舉行的總統大選進入白熱化階段，執政黨有機會釋出政策利多，帶動股市表現，看好類股如綠能、基礎建設等類股。

二是低基期與跌深股，包括整體表現落後的傳產股，半導體股跌深個股等；三是具備長線科技趨勢與話題性標的，如伺服器、低軌衛星，與電動車等相關概念標的等。