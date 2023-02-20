國民黨副主席夏立言結束訪中國大陸行程返台，在今舉行報告前，民進黨團舉行記者會批評，對比台美之間的官方交流，國民黨與共產黨是「互通款曲」，不利於台灣的國家利益，也對此表達遺憾。

民進黨今舉行「中美官方升級，國共互通款曲」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，對比外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄將訪白宮與美官員對台，象徵台美官方交流增加，夏立言赴中其中有很多不透明、沒有公開的行程，且夏立言對中方要求「一個中國」一聲不吭。

鄭運鵬說，民進黨一向主張，台灣與其他國家的交流是官方對官方，才符合民主政治的原則，未來不管哪個政黨執政一定可以接續下去，且可以顧及台灣的國家尊嚴與對等關係，不應只針對國民黨交流。他表示，民進黨團對夏立言此行表達遺憾。

鄭運鵬舉例，目前上海市的訪問團也在台訪問，因為台北與上海有雙城論團，代表團也跟陸委會申請公開行程，基於兩岸人民關係條例下的官方行程，政府也都會去支持，但政黨之間的交流就不透明，甚至會被意識形態所綁住。

黨團副幹事長洪申翰強調，中方已經指出「九二共識」沒有中華民國生存的空間，希望國民黨不要再老調重彈，應該跟朝野討論一個讓中華民國有存續空間的方案。