民進黨立委候選人蔡培慧，20日與全國各縣市黨部主委，到竹山鎮掃街拜票。（蔡培慧競總提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立委補選倒數計時，國民黨指控民進黨連日烏龍爆料與惡意抹黑，強調「蔡培慧選輸升官，林明溱不曾離開」；蔡培慧則反擊國民黨混淆視聽，林明溱多次表示退休不再參政，卻仍參選，他說的話能相信嗎？

國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒、南投縣議員林儒暘等人，針對民進黨主席賴清德提出烏龍爆料、務實台獨及「賴衣求食」等3問。

林儒暘指出，民進黨意圖對林明溱人格毀滅式的抹黑，這種惡質選舉是在地所不樂見，而且造謠父傳子，但無論是國民黨或中華民國都沒有這種制度，誰民調最高、誰最有勝算就提名誰，當初徵召林明溱也是因為黨內民調發現他最孚眾望、最有勝選機會。

林家興質疑賴清德，身為黨主席及副總統，竟然在宮廟前公然撒謊，以烏龍爆料抹黑方式競選，抹煞林明溱及縣府團隊過去對南投的貢獻；林明溱透過「務實經貿」，成功外銷南投農產品，反觀民進黨執政下兩岸關係緊張，農產品卡關問題無能處理，賴清德的「務實台獨」主張，能幫南投鄉親外銷農產品嗎？

還有，賴清德生「目睭」不曾看過的事情多了，如台南市長任內任用的陳宗彥涉及接受性招待，賴清德竟然把他扶上行政院發言人高位；此外，賴清德派到南投打選戰的副祕書長黃建嘉，在屏東縣新聞處長任內威脅公務員，用公家資源幫忙輔選，公私不分；最誇張的是竟然推薦力挺萊豬、不顧人民食安，還敢說自己是農民出身的前不分區立委蔡培慧。

呂謦煒指出，蔡培慧到底是為了南投鄉親的福祉，還是為了民進黨的利益？林明溱已承諾2024年不會再參選立委，蔡培慧敢不敢承諾，如果選輸了不會到中央去當官？

蔡培慧表示，過去萊劑並沒有國際標準，現在已有國際標準，日常食用量並不會對人體造成傷害。農委會保護豬農、保護國民也都獲得民眾的認同，大家都知道要指名「台灣國產豬標章」，以消費行為支持台灣國產豬，也鼓勵業者自主標示；國民黨不要張冠李戴、混淆視聽，不要恫嚇人民要騙選票，一天到晚威脅人民的手段真的很惡質。

蔡培慧強調，無論她在哪裡，從頭到尾都是南投人，她生長在魚池，小時候在魚池、鹿谷長大，921震災後在南投參與重建9年；全球化的時代，大家為了唸書或工作都會來來去去，林明溱不要再以狹隘的眼光看世界；蔡培慧就是南投人，國民黨反覆要她解釋自己的血統，實在很可笑。

蔡培慧指出，多次說要卸任退休的林明溱前縣長，還是參選了，林明溱說的話能聽嗎？他說他不選已經變成狼來了，他背棄國民黨初選機制，初選出線的年輕人被迫吞下，國民黨主席朱立倫主席應該為年輕人主持公道。

蔡培慧表示，大家都心知肚明，誰真心為南投做事，蔡培慧為南投做事，林明溱只幫家人做事；蔡培慧是在為南投爭一口氣，林明溱卻只為兒子出一口氣。

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