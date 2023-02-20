金門金城鎮莒光路鬧區今（20）日接近中午時分發生一起火警意外，素有「金門西門町」之稱的貞節牌坊附近一間民宅3樓，突然竄出火舌，一時濃煙衝天嚇壞鬧區逛街購物的民眾。警消獲報後立即出動各式車輛6輛，消防人員15名前往現場搶救，火勢迅速控制，幸無人員傷亡，詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，勤指中心今日11時23分接獲民眾報案，位於金城鎮莒光路1段37號民宅起火燃燒，由於位處鬧區警消不敢大意，立即出動各式車輛6輛，消防人員15名，由第一大隊長陳叄奇擔任指揮官率隊至現場搶救。警消救援人車於11時31分到達現場，發現現場為3層建築物3樓起火燃燒，立即佈線搶救，由於火警地點屬巷道內，車輛出入困難，增加救援困難，但警消仍迅速於11時42分火勢控制，初步估計燃燒面積約20平方公尺。

據現場民眾指出，當時正在逛街，突然看到濃煙竄出，嚇壞了一堆購物民眾，還有隔壁正在吃小吃的遊客驚恐逃出，也有熱心民眾見狀趕緊報警處理，還好沒人受傷，算是不幸中的大幸了。