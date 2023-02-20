根據台北市信義區健康服務中心去年調查，19％信義區社區長者有行動功能問題，4％獨居老人過去1年內曾跌倒2次以上。醫師表示，長時間坐著將使肌力衰退，慢性病狀更嚴重，亦增加跌倒風險，鼓勵長者在新冠肺炎疫情趨緩之際到社區綠地健走，每周運動150分鐘。中華民國健身運動協會則建議長者採間歇性健走，以強化體能。

根據2022年世界衛生組織發布報告指出，全球死亡人數4分之3由心臟病、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病等非傳染性疾病引起，嚴格管控風險因素可能挽救數以百萬計人命，包括吸菸、飲食不健康、有害使用酒精及缺乏運動。

台北市信義區健康服務中心主任、醫師周真貞指出，新冠肺炎疫情限縮社交活動，再加上防疫、隔離政策，人們久坐時間增加，使得上述病症變得更加嚴重。而長者久坐時間越長，不只肌力衰退、衰弱，慢性病狀況更加嚴重，也會增加跌倒風險。

台北市信義區健康服務中心去年曾針對信義區952位社區老人進行調查，19％長者有行動功能問題。在435位獨居長者中，26％長者具衰弱傾向，過去1年內曾跌倒2次以上則有4％。周真貞鼓勵長者運用社區綠地健走，增加身體活動每週最少運動150分鐘，養成健康習慣。

中華民國健身運動協會理事長黃薰隆表示，大型複合式公園有筆直與蜿蜒的步道，可協助長者平衡並控制身體，如有階梯或緩坡，則可以訓練腿部肌力，建議長者每天走不一樣的路徑，以維持運動的新鮮感，亦可選擇在周邊小型公園運動，還能與鄰居交流，延緩老化。

黃薰隆說，長者若想強化體能，可以採行間歇性健走，每次執行20至40分鐘。健走時要挺直身體，改善姿勢不良訓練核心肌群的肌耐力，幫助身體穩定，手肘則要成90度，前後自然擺動，增加上半身肌群的活動，藉由擺動的速度來帶動腳步的頻率，走得更快更輕鬆。

他表示，長者間歇性健走時，亦要注意以腳跟先著地的方式往前，起初可以快走1分鐘，再以平時步行的速度慢走1分鐘。適應後，快走2分鐘、再慢走2分，或是快走3分、再慢走2分。

信義區健康服務中心表示，成人身體活動建議量最少為每週150分鐘中等強度的有氧運動，高齡者強度可稍微降低，但還要有平衡、肌力與身體功能訓練，1週至少3次，以防止跌倒。都會型社區人口密集空間有限，建議民眾可走出家門或辦公室，利用社區鄰近的綠地資源空間健走。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。