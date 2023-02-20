土城工業區又進駐一大廠，福和生鮮公司斥資25億元，打造「智慧冷鏈生鮮物流中心」，希望提升台灣農產加工產能和品質，將設置地上5層及地下2層的大樓，未來預估可提供550個就業機會。（經發局提供）

土城工業區又進駐一大廠，福和生鮮公司斥資25億元，打造「智慧冷鏈生鮮物流中心」，希望提升台灣農產加工產能和品質，將設置地上5層及地下2層的大樓，未來預估可提供550個就業機會。（經發局提供）

土城工業區又進駐一大廠，福和生鮮公司斥資25億元，打造「智慧冷鏈生鮮物流中心」，希望提升台灣農產加工產能和品質，將設置地上5層及地下2層的大樓，未來預估可提供550個就業機會，新廠今日舉行開幕典禮。新北市經發局長何怡明表示，市府未來會引進雲端、大數據管理等記事，透過數位轉型策略，帶動土城、樹林產業升級。

福和生鮮在業界深耕超過50年，為全聯、家樂福、7-11及全家便利商店等大型通路的水果供貨主力廠商，業者在土城工業區打造總樓地板面積2.8公頃的物流中心，為響應碳中和政策，新廠採綠建築設計，屋頂設置692坪的太陽能板，預計可創造454瓩發電量，全廠也採AI智慧化管理，導入甜度偵測器、急速冷凍加工設備（IQF）等設備，延長蔬果保存期限，打造完整的冷鏈供應鏈。

福和生鮮董事長邱進福說，全球大環境變化，氣候變遷、食品安全、新冠肺炎等都影響全球消費模式和供應鏈，為了翻新食品飲食習慣，台灣優質農產品需要符合食品安全及環保要求，希望以先進食品生產加工技術，讓台灣農產品銜接國外重要市場，打造護農神山。

何怡明表示，福和生鮮從傳統農業轉型為科技農業，深具數位轉型代表性，新北市幅員遼闊，市府也積極推動六大產業區域核心發展，土城和樹林區介於傳統產業和智慧化能量產業，市府未來會引進雲端、大數據管理、物聯網及自動化智慧管理服務等技術，透過數位轉型帶動產業升級，並協助業者朝數位轉型、強化ESG邁進，打造有機產業城市。

經發局指出，市府2019年推動「招商一條龍」單一窗口服務平台，協助投資者和政府機關有效溝通，至今已協助廠商落實投資194案，投資金額逾3690億元，帶動超過8.6萬個就業機會，期望有更多企業投資新北，共創經濟榮景。