網紅陳沂時常在臉書評論時事，日本AV女優深田詠美日前發表「約會應該由男生付帳」的言論引發爭議，事後也道歉收場，陳沂則以此發了一篇貼文，透露自己從不讓男生付錢，更加碼分享普妹蹭飯的經驗。

陳沂昨日（19）在臉書分享「女孩出門會讓男生幫忙拿包包嗎？」，認為包包是完成時尚的一部分，少了包包就不時尚，所以無論如何也要自己拿。接著說到約會付帳的事，表示絕對不會讓男生單獨付錢，因此對深田詠美的言論相當不以為然，「如果是去賣身還是伴遊那合理，畢竟也是消費的一個部分；但如果只是正常交友關係，人家也沒有要買美貌這部分的話，不能強迫消費啊！」

陳沂表示，漂亮的女生會有這種想法，可能來自生活經驗，因為很多人搶著付錢想跟她吃頓飯，「但有很多普妹也覺得一定要男生付錢，到底why？」

於是陳沂加碼分享一段親身經歷，在多年前當主持人時認識一個廠商窗口，對方外型普通30多歲、很熱情，活動結束後突然約她吃飯。她回憶道，「當時沒多想就去了，印象很深刻約在平價餐廳，吃到一半對方突然打電話找朋友來，來的是一個中年大叔，最後對方叫那個大叔買單。」

陳沂事後回想，才發現這就是有自知之明普妹的生存之道，「知道靠自己沒飯吃，就在每次的局約一兩個妹子，然後讓男人買單。」也有網友問陳沂當時負責聊天還是吃飯，她則回應：「當然低頭吃吃，又沒另外付我飯局妹錢（誤）」