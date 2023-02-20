彰化縣詹姓男子去年底持突擊步槍，至台中某電子遊藝場掃射後，向警方投案，警方懷疑程姓男子涉嫌教唆但人已出境，歷經檢警追查，昨晚在泰國循線追查到程男，將於近日遣返回台後調查釐清。

警方調查，詹姓槍手投案後，稱因不滿友人被欺負去討公道，給業者一個「警愓」，交出作案M4A1突擊步槍1把及子彈1百發、防彈背心等物，針對犯案動機供詞，警方高度懷疑，持續追查。

警方發現因詹嫌長期關注程姓友人臉書動態，稱得知他被詐賭被欺負，要幫他出一口氣，前往電子遊藝場開槍，稱無意傷人也非所謂的警告或挑釁，是「警愓」。去年檢方認為詹嫌涉犯殺人未遂、傷害、毀損、槍砲等罪，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，聲請羈押獲准。

檢警發現程男在案發前已出境，曾於網路社群發布類似情節預告貼文，懷疑詹受教唆指使，撤銷程護照並開出拘票，並啟動與泰國的「司法互助」，泰警協助在泰南找到程，目前已帶回曼谷與刑事局國際科駐泰人員接觸，將於遣返回台後釐清相關案情。

泰國泰南護照遊藝場槍擊