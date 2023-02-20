新北市一名販賣熟雞肉的攤商，與小他10歲的妻子共同撫養4個月大的嬰兒，去年6月6日上午10時，嬰兒身體冰冷躺在床上，經送醫救治，研判是顱內出血死亡，檢察官發現嬰兒有陳舊性傷，依傷害致死罪起訴夫妻2人，士林地院20日開庭，2人均否認犯罪，妻子流淚並稱嬰兒雙腿正常踢，不像是有骨折情形，夫妻2人也是在解剖後才知道，全案尚有疑點要釐清，法官諭知候核辦。

被控虐死親身嬰兒的夫妻，35歲的先生在市場販售熟雞肉，每月可有20萬收入，25歲妻子在家撫養大女兒和剛出生的嬰兒，兩人否認犯罪，並稱對於嬰兒背部、手部的陳舊傷是被家中犬隻咬傷，而他們也購買兒童專用的圍欄，隔絕犬隻與嬰兒的活動範圍，妻子對於懷胎37周產下的嬰兒，親自餵奶，不清楚身上怎麼會出現骨折，兩人在解剖後，檢察官告訴他們之時，夫妻兩人才知道嬰兒有骨折，妻子淚灑法庭。

檢察官起訴，嬰兒顱骨骨折，身上有多處骨折，還有疑似燙傷以及刀傷情形，絕非被犬隻咬傷，以及剛出生時，醫師認為嬰兒身體健康、活動力佳，但經過4月，卻發生營養不良情形，送醫前早已沒有生命跡象，但負責照顧的父母卻不知情，檢察官也感到不可思議，偵查中，將嬰兒父親送刑事局測謊，但結果無法鑑別。