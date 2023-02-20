肯德基秉持從「Fast food」到「Fast good」的理念，將「環境永續」納入企業ESG重要指標之一，身體力行積極推動環保永續愛地球，將於2月20日至2月28日於全台門市推出限量5,000個「肯愛地球杯」，每個199元，使用PK雙饗卡App於PK會員專區購買，還會額外贈送3張冷飲兌換券專屬優惠。攜帶「肯愛地球杯」到肯德基全台門市消費購買飲料，還能享有每杯現折5元的自帶杯優惠 ，環保還能省荷包，響應永續共好行動就趁現在。

肯德基限量「肯愛地球杯」售價199元，以經典品牌紅打造出時尚風格，同步附贈不鏽鋼吸管與吸管刷，兼具環保與實用，送禮自用兩相宜。PK雙饗卡會員透過APP購買「肯愛地球杯」，還可享額外贈送3張冷飲兌換券專屬優惠。肯德基推動環保永續生活不遺餘力，從去年12月開始率先響應減塑政策，推行「減塑循環杯」及「內用環保杯」新服務，並成為首批獲得環保署「循環杯標誌認證」的優良廠商之一。現在更積極推出限量「肯愛地球杯」，號召民眾一起將環保行動落實到日常行動，同時為環保減塑生活注入全新質感。

肯德基「肯愛地球杯」經典紅為品味加分！讓力行環保不只是生活日常 ，還可表現時尚態度，肯德基積極發揮企業影響力，已率先推出一系列環保減塑新服務，今日更推出品牌限量「肯愛地球杯」，簡約外型使用經典品牌紅，時尚質感瓶身搭配肯德基爺爺招牌領結圖樣，讓你每次舉杯與行進間，都展現高質感的環保生活態度。環保杯內層採用304不鏽鋼，杯身杯底都有防滑，溫度範圍可承受-20℃~120℃，具保溫、保冰雙功能，實用性與時尚質感兼具，各種品味風格都百搭。隨杯還附贈不鏽鋼吸管和吸管刷，可減少塑膠使用，環保又方便。

肯德基除致力於提供創新美味的餐點外，自去年6月起已優先響應「自備飲料杯」享現折5元活動，減塑參與人次達5倍成長，肯德基台大店更早在5月底便開始參與「臺北市循環杯環保外帶」示範服務，12月起擴大至10家門市參與減塑循環杯環保外帶服務，並提供內用環保杯服務。肯德基積極推動環境永續、發揮企業正面影響力，帶動環保意識，鼓勵全民共同參與，從生活中簡單的一杯飲料開啟環保減塑行動，並期望能帶動速食業（Fast Food）除了提供快速美食服務，更能邁向公益、永續（Fast Good）的嶄新願景。